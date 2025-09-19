Etchojoa registra primer caso de dengue

El dengue llegó al Municipio de Etchojoa, según el reporte epidemiológico por dengue que es dado a conocer por la Secretaría de Salud en Sonora, se confirmó el primer caso que se tiene este 2025 en el Municipio, con lo que se suma a ciudades como Álamos, Benito Juárez y Navojoa que ya han presentado casos.

El reporte oficial establece que este contagio se registró durante el periodo comprendido entre el 7 y el 13 de septiembre de 2025, fecha en la que Sonora presentó 91 casos de la enfermedad.

Sin embargo, este caso fue definido como no grave, por lo que junto al resto de la Entidad, se mantiene el registro de cero defunciones.

En lo que respecta a la región del Valle del Mayo, se han contabilizado en total seis casos este 2025, no obstante, las abundantes lluvias registradas amenazan con la proliferación de moscos, lo que podría generar un incremento de casos.

El reporte establece que los casos confirmados en la última semana, pertenecen a los municipios de Guaymas, Pitiquito, Cajeme, Nogales, San Ignacio, Río Muerto, Hermosillo, Empalme y Etchojoa.

Ante este panorama, familias de Etchojoa solicitaron a las autoridades de salud el reforzar las campañas preventivas, tanto en descacharre, como en fumigaciones, al considerar que hay condiciones para un posible proliferación de casos.