Navojoa se suma al simulacro Nacional 2025

Instituciones educativas, edificios de gobierno, empresas, comercios, hospitales y guarderías, se sumaron en Navojoa al Simulacro Nacional 2025, en el que en punto de las 11:00 de la mañana, se realizó la jornada con hipótesis de sismo.

Fueron integrantes de la Unidad Municipal de Protección Civil en Navojoa, así como Cruz Roja, el C5, e instantes de seguridad y rescate, quienes estuvieron coordinando las jornadas, con el objetivo de crear conciencia entre la comunidad y estar prevenidos ante una emergencia de este tipo.

Según autoridades de Protección Civil Navojoa, el promedio de tiempo de evacuación en los diferentes inmuebles que se sumaron, fue de entre dos a cuatro minutos, además de reconocer la participación de quienes se inscribieron, quienes consideraron la importancia de estar prevenidos.

"Junto a la participación de la ciudadanía, se vivió el Segundo Simulacro Nacional en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil y conmemorando el 19 de septiembre de 1985 y 2017", enfatizaron.

Entre los participantes este año, estuvieron el Cbtis #64, UES Navojoa, Unison, el módulo del SAT, por mencionar algunos.

"Esta actividad nos permite poner a prueba los protocolos de seguridad en materia de Protección Civil de los diversos edificios y brigadas internas, identificar áreas de oportunidad y sobre todo, mejorar la coordinación de las distintas corporaciones de emergencia", concluyeron.