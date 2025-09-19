  • 24° C
Sonora

Navojoa se suma al simulacro Nacional 2025

El promedio de tiempo de evacuación en los diferentes inmuebles que se sumaron, fue de entre dos a cuatro minutos

Sep. 19, 2025
Instituciones educativas, edificios de gobierno, empresas, comercios, hospitales y guarderías, se sumaron en Navojoa al Simulacro Nacional 2025, en el que en punto de las 11:00 de la mañana, se realizó la jornada con hipótesis de sismo.

Fueron integrantes de la Unidad Municipal de Protección Civil en Navojoa, así como Cruz Roja, el C5, e instantes de seguridad y rescate, quienes estuvieron coordinando las jornadas, con el objetivo de crear conciencia entre la comunidad y estar prevenidos ante una emergencia de este tipo.

imagen-cuerpo

Según autoridades de Protección Civil Navojoa, el promedio de tiempo de evacuación en los diferentes inmuebles que se sumaron, fue de entre dos a cuatro minutos, además de reconocer la participación de quienes se inscribieron, quienes consideraron la importancia de estar prevenidos.

"Junto a la participación de la ciudadanía, se vivió el Segundo Simulacro Nacional en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil y conmemorando el 19 de septiembre de 1985 y 2017", enfatizaron.

Entre los participantes este año, estuvieron el Cbtis #64, UES Navojoa, Unison, el módulo del SAT, por mencionar algunos.

"Esta actividad nos permite poner a prueba los protocolos de seguridad en materia de Protección Civil de los diversos edificios y brigadas internas, identificar áreas de oportunidad y sobre todo, mejorar la coordinación de las distintas corporaciones de emergencia", concluyeron.

Edgar Coronado
