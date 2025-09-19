Piden puente elevado en crucero de ferrocarril de Navojoa

Más de 60 mil navojoenses del Sector Oriente están hartos del problema causado por el paso del tren en el crucero de Abasolo y Ferrocarril, por lo que urge la construcción de un puente elevado.

"Estamos divididos en Navojoa por las vías del tren y, cuando el tren pasa, no solamente se detiene una calle muchos minutos, sino media ciudad", señaló el activista social Leonardo Pacheco Aguirre.

"Muchas personas llegan tarde al trabajo; estudiantes pierden clases; emergencias que no pueden avanzar y, lo más triste, ha habido accidentes y vidas perdidas", manifestó.

Dijo que el proyecto del puente, aunque requiere una cuantiosa inversión, debe ser retomado por las autoridades de Gobierno.

Recordó que hace aproximadamente ocho años, durante la administración municipal que encabezó Raúl Silva Vela, se realizaron estudios de mecánica de suelos y cimentación de columnas.

"Pero todo quedó en proyecto, igual como sucedió diez años atrás, porque se iban a perjudicar los intereses de un empresario gasolinero", lamentó.

Pacheco Aguirre afirmó que las afectaciones son todos los días en ese crucero, debido a las maniobras del ferrocarril que obstaculizan el tráfico y en horas "pico".

"Además, allí hay un cambio de vía y no se sabe cuándo las máquinas del tren van a dar para atrás o para adelante, por lo que las posibilidades de accidentes al intentar cruzar son muy altas", agregó.

Señaló que, además de quienes viven en el Oriente, muchos navojoenses trabajan en los comercios y negocios de ese sector, aunado a los jóvenes que estudian en las dos universidades ubicadas en la zona, la Unison y la UPN.

"Navojoa está creciendo mucho para ese sector y, además de todo el movimiento que hay, también está el factor turístico, la salida a Álamos; es una obra muy necesaria", concluyó el activista social.