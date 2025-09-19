  • 24° C
Sonora

Morena no le hará sombra al PAN en 2027: Romero Herrera

Hay varios perfiles que empiezan a levantar la mano como aspirantes a algún cargo

Sep. 19, 2025
Romero Herrera, señaló que ve al alcalde de Hermosillo como un candidato a gobernador. "En el PAN estamos listisimos para escuchar a todas las mujeres y a todos los hombres que quieran participar en dentro del partido y para todos los demás cargos de elección pública, y claro que si él se anima es uno de nuestros principales personajes y liderazgos".

"A nivel nacional el Partido Acción Nacional (PAN) se ha estado alineado y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no le hará sombra en el próximo año electoral, porque nosotros estamos haciendo trabajo hormiga, trabajando en equipo", expresó el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

Dijo que, como partido, están seguros de que cuentan con liderazgos que van a convencer a demasiadas personas más, "van a despertar y trabajar por un mejor Sonora, Morena no le va a hacer sombra, y yo creo que Morena no va a poder ni decidirse entre ellos mismos".

Por otra parte, Romero Herrera, señaló que ve al alcalde de Hermosillo como un candidato a gobernador. "En el PAN estamos listísimos para escuchar a todas las mujeres y a todos los hombres que quieran participar dentro del partido y para todos los demás cargos de elección pública, y claro que si él se anima es uno de nuestros principales personajes y liderazgos".

Respecto a los tres funcionarios que ha mencionado el alcalde Antonio Astizarán Gutiérrez como posibles candidatos en las próximas elecciones, dijo que eso no es un "destape" como tal, sino que fue solamente una mención de tres personas, pero que faltan muchos más.

"Todas las personas que son grandes liderazgos en el PAN, van a ser escuchados, vamos a ver en esta nueva etapa del partido quiénes son las mejores candidaturas", indicó el presidente nacional del PAN.

Romero Herrera mencionó a algunos aspirantes como Alejandro López Caballero, quien ya fue alcalde de Hermosillo, y que nuevamente ha levantado la mano, y Agustín Rodríguez que ya había ocupado un lugar dentro de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, y que se están dando a notar otros panistas para participar en otros puntos de Sonora no solo en la capital del Estado.

Leova Peralta
