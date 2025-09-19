Alcalde de Hermosillo envía mensaje a la ciudadanía

Este viernes el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, presentó el informe de actividades a la ciudadanía en general, donde destacó principalmente el crecimiento que se ha tenido en el tema de seguridad y nuevas obras proyectadas principalmente de infraestructura para la mejora de la circulación vehicular.

Como invitado especial se destacó la presencia del senador Ricardo Anaya Cortes, quien también es excandidato a la presidencia de la República, además para representar al gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, estuvo presente Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora.

Algunas de las próximas obras que se contemplan para la capital del Estado es un Parque solar para proveer de energía al parque industrial norte y también en ese cuadrante de la ciudad este mes iniciarán con la construcción del Cárcamo norte, donde se invertirán más de 160 millones de pesos.

La obra de infraestructura más próxima a comenzar, será la construcción del libramiento poniente, que arrancará el lunes 22 de septiembre. Además, para brindar atención y cuidados de salud a los animales de compañía, Astiazarán anunció la apertura del Centro de salud y bienestar animal, el cual se empezará a construir en octubre.

Para la zona de la costa de Hermosillo, habrá una inversión de 9 millones de pesos para la construcción de un nuevo andador peatonal, el cual incluye puestos de ventas para brindar mayor seguridad tanto al comerciante como al turista.

Como algo novedoso en el Estado, a partir de este viernes, inició operaciones de transmisión la estación radiofónica "H" 89.3 en Frecuencia Modulada y será en la modalidad de radio comunitaria.

Respecto al tema de seguridad, dijo que se invertirán en más patrullas eléctricas con el objetivo de reducir el tiempo de atención, que actualmente se tiene un periodo de respuesta de 10 minutos y la meta es que el próximo año alcance los cinco minutos, y asimismo también para el 2026 realizarán labores de gestión de calentones solares para que las familias gasten menos en gas.