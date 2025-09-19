CMIC en espera de obras para inversión en Sonora

La construcción de la carretera de cuatro carriles que anunció recientemente el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, es una inversión que va a ayudar demasiado al tema del sector agrícola que todos los días se mueve y transporta frutas y verduras, opinó el titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Sonora, Adrián Camou Loera.

Dijo que en el tema del sector turístico va a ayudar a que se reduzcan los accidentes que se tienen en esa carretera porque será más segura. "También el tema de la zona acuícola, que es lo que también tienen en toda la costa del valle de Kino y en esa área también transportan en camarón".

Camou Loera, resaltó que como empresarios siempre están invitando a los inversionistas a que lleguen a Sonora, promoviendo que se cuenta con todas las características y que también se ha estado trabajando para que se invierta en Hermosillo, destacando que ha sido de ayuda el que se esté trabajando bien el tema de seguridad.

"La percepción que se ha logrado. Nos ayuda e incita a que los inversionistas, tanto de Hermosillo, del Estado, inversionistas fuera de nuestro Estado, vengan a invertir en Hermosillo", analizó Camou Loera.

Aunado a lo anterior, dijo que las nuevas y próximas obras del libramiento oriente que se tiene contempladas para Hermosillo, también van a generar una derrama económica para los constructores y afiliados de la CMIC.

"Ya que inicie el arranque de esta obra, por supuesto, estaremos acercándonos a quien vaya a estar a cargo para poder trabajar junto con ellos, porque requieren mano de obra local, requieren maquinaria, requieren insumos y, en ese sentido, los afiliados de Cámara cuentan con ellos", subrayó el presidente de la CMIC Sonora.