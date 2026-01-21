Postergan audiencia de caso Waldo's de Hermosillo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La postergación de la audiencia del caso de la tragedia de la tienda Waldo's de Hermosillo, es porque el juez quiere proteger el derecho que tienen los acusados de defenderse, no se lesiona a nadie con eso, dijo Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJE).

Señaló que se trata de un tema muy complejo porque hay partes que están litigando. "Por un lado, litiga la fiscalía, defendiendo los intereses de la sociedad, y por otro lado litigan también los imputados, defendiéndose ellos".

Acuña Griego, resaltó que los jueces lo que privilegian en estos casos es la defensa de quienes están siendo inculpados de delitos debido a que son producto de una tragedia. "Entonces, la postergación de las audiencias es que el juez quiere proteger el derecho que tienen los acusados a defenderse, nada más, no se está lesionando a nadie con eso".

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, mencionó que desconoce si la decisión de la postergación de la audiencia de este caso se trata de un acuerdo. "Pues no sé, pero el juez está en las dos o tres audiencias que hemos tenido, salen a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, desde las 9 de la mañana. Entonces están exhaustos todo mundo, fiscalía, inculpados, y obviamente el juez también".

También indicó que no existe violación en el proceso en nada. "Se está privilegiando la defensa de los imputados. Nada más, imagínense que no se le diera oportunidad de leer el expediente, o no se le diera oportunidad de alegar en su defensa, esas sí serían violaciones", puntualizó.