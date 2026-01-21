  • 24° C
Sonora

Postergan audiencia de caso Waldo's de Hermosillo

No hay violaciones en el caso; las audiencias se han llevado en periodos de hasta diez horas

Ene. 21, 2026
Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJE)

La postergación de la audiencia del caso de la tragedia de la tienda Waldo's de Hermosillo, es porque el juez quiere proteger el derecho que tienen los acusados de defenderse, no se lesiona a nadie con eso, dijo Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJE).

Señaló que se trata de un tema muy complejo porque hay partes que están litigando. "Por un lado, litiga la fiscalía, defendiendo los intereses de la sociedad, y por otro lado litigan también los imputados, defendiéndose ellos".

Acuña Griego, resaltó que los jueces lo que privilegian en estos casos es la defensa de quienes están siendo inculpados de delitos debido a que son producto de una tragedia. "Entonces, la postergación de las audiencias es que el juez quiere proteger el derecho que tienen los acusados a defenderse, nada más, no se está lesionando a nadie con eso".

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, mencionó que desconoce si la decisión de la postergación de la audiencia de este caso se trata de un acuerdo. "Pues no sé, pero el juez está en las dos o tres audiencias que hemos tenido, salen a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, desde las 9 de la mañana. Entonces están exhaustos todo mundo, fiscalía, inculpados, y obviamente el juez también".

También indicó que no existe violación en el proceso en nada. "Se está privilegiando la defensa de los imputados. Nada más, imagínense que no se le diera oportunidad de leer el expediente, o no se le diera oportunidad de alegar en su defensa, esas sí serían violaciones", puntualizó.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

