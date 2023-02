Expresó que entre 5 y 6 toneladas de basura son retiradas después de cada fin de semana en la playa de Huatabampito, la cual en su mayoría es dejada en las orillas del lugar, aportando a su vez a la contaminación.

Explicó que como dependencia, acuden los días viernes y lunes para la limpieza de la playa. En el caso de los días es viernes, se realiza para mantener el espacio limpio durante el fin de semana previo a la llegada de turistas, mientras los días lunes son para realizar la recolecta de la gran cantidad de desechos dejados.

No obstante, añadió, lamentablemente no existe en la actualidad una cultura de limpieza y cuidado de las playas por parte de los visitantes, ya que en constantes ocasiones se ha solicitado a través de mensajes y letreros el mantener las playas limpias pero el llamado no es tomado en cuenta.

“Mucha de esa basura es tirada al mar, va desde alimento hasta botellas, pero con la movilidad de las olas regresa a las orillas y además de dar un mal aspecto, aporta a la contaminación”, lamentó.

El funcionario municipal manifestó que, de igual manera, el llamado es a los visitantes para que regresen con sus desechos al volver de la playa y sean depositados en los contenedores, ya que además de evitar contaminar, contribuyen a dar una mejor imagen al lugar.

“De continuar esa tendencia de acumulamiento semanal de basura, para la Semana Santa se tendría una playa sucia y con mala imagen, por lo que llamó a los visitantes a involucrarse en el cuidado de las mismas”.