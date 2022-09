Piden frenar Uber

Señaló que esa empresa incurre en una franca competencia desleal, porque muchos de sus choferes se la llevan, por ejemplo, en el Mercado Municipal, como si fueran concesionarios, cuando deberían recoger a los usuarios en sus casas o lugares de trabajo.

"Nosotros no vamos a comprar camiones nuevos mientras los Uber sigan cometiendo esas ilegalidades, de andar "ruteando"; no vamos a arriesgarnos a perder nuestro dinero; primero el Gobierno debe ponerles un freno, pero a pesar de que se lo hemos pedido muchas veces, no actúa", dijo.

Con respecto al plan piloto anunciado por las autoridades estatales, Navarro Bernal declaró que ese programa "sigue en el aire".

"Se anunció que en tres o cuatro semanas iban a llegar 25 nuevos camiones a Navojoa, pero ese plazo ya se venció y no se ve nada claro; ahora nos dicen que se está negociando con las armadoras, de que están gestionando esas unidades, etcétera, ya no saben ni qué pretexto poner", agregó.

Dijo que el plan piloto debe diseñarse en base a lo que opinan los concesionarios, que son los que conocen directamente la situación del transporte, por lo que esperan que el Gobierno del Estado los tome realmente en cuenta.