Pedirán a AMLO solución en conflicto de mina

Corner Bay sigue contaminando, denuncian ejidatarios; también incumple con la reforestación

Por: Raúl Armenta Rincón

Ejidatarios de El Sombrerito y El Maquipo, del Municipio de Álamos, solicitarán al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita esta semana a Sonora, que intervenga en el conflicto de la minera canadiense Corner Bay Pan American Silver.

José Irene Wilson, de El Sombrerito, dijo que el mandatario nacional, en su campaña política, se comprometió a apoyarlos ante el incumplimiento de reforestación y otros compromisos de la empresa, la cual, además, "sigue contaminando con cianuro y otros compuestos químicos peligrosos".

"Esa compañía nos sigue atropellando con los contratos y por eso estamos pidiendo otra vez a López Obrador que nos ayude; hasta ahorita no hay una mata de reforestación", afirmó.

Expuso que la mayoría de los pobladores sobreviven por la agricultura de temporal y la cría de ganado bovino, pero a partir de la operación de la mina, que perforó varios pozos profundos, los aguajes y norias se secaron.

"Esto perjudicó enormemente la producción de alimentos tanto para el ganado como para la población en general", agregó.

Informó también que en varias ocasiones han pedido que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realice supervisiones, para evitar que se sigan tirando productos contaminantes.

Señaló que la empresa está haciendo canales, a lo largo de cinco kilómetros, para deshacerse de todo el veneno, "y en caso de que no fuera así, que no estén contaminando, entonces ¿por qué siguen echando muchas toneladas de cal a ese cianuro y mercurio?; si no hubiera contaminación, pues simplemente no habría necesidad de hacer eso".

Wilson Antelo denunció que la compañía pretende, después de tirar dichos productos químicos, seguir sacando material, y de hecho ya están cribando tierra y se la llevan en dompes "no sabemos a dónde, quizá a otras minas que tienen en Chihuahua".

"Pero la empresa no tiene permiso para eso, sino nada más para reforestar, lo que ni siquiera esto ha hecho, porque lo que plantan se seca, debido a que no son plantas de la región", manifestó.

Dijo que la compañía Corner Bay, que comenzó operaciones en el 2005 para la extracción de oro y plata, argumenta que desde hace más de dos años no está trabajando y que actualmente está en la etapa de remediación minera.

"Pero los daños a los mantos freáticos son evidentes, además de las afectaciones al ganado y hasta la salud de personas, en áreas donde viven más de 200 familias", afirmó.