PAN recibe adelanto de prerrogativas

El Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó la petición presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), en la cual solicitó el adelanto de las prerrogativas correspondientes a la segunda quincena del mes de octubre del ejercicio fiscal de este año, el cual equivale al monto de total 351 mil 531 pesos con 31 centavos informaron el consejero presidente del IEE, Nery Ruíz Arvizu.

La solicitud fue explicada a través de un documento entregado al IEE el pasado 16 de octubre, y asimismo el representante del PAN ante el instituto, Erick Martínez, expuso que dicha solicitud se presentó para poder cubrir el gasto de nómina correspondiente al día 15 de octubre, esto debido a que tuvieron una situación de embargo en el sur del Estado.

Luego de que se llevó a cabo una discusión por casi una hora para incluir este punto en la orden de día y posteriormente para poder someterlo a votación, finalmente por mayoría de votos fue aprobada la petición del partido blanquiazul, aun con el desacuerdo del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por su parte el presidente, Nery Ruíz Arvizu, dijo que si era necesario resolver el tema del adelanto de recurso, debido a que se trataba de un pago de nóminas y que estaba al tanto de que el PAN ha estado atravesando por situaciones un tanto complicadas en temas financieros sobre todo en el sur del estado que es precisamente donde estaba pendiente cubrir la nómina de trabajadores del partido.

También aclaró que el monto de 351 mil 531 pesos, que es lo solicitado, se trata de dinero propio de Acción Nacional, y que es instituto quien se encarga de suministrar el recurso para cada uno de los partidos. "No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta, en ocasiones anteriores ya nos han solicitado para el pago de aguinaldos en diciembre".

Ruíz Arvizu, resaltó que, si bien hay un monto aprobado para cada partido sin distinción de colores y apegados a un reglamento, algunos cuentan con sanciones, motivo por el cual no alcanzan a recibir el monto completo, pues de la partida asignada se les descuentan dichas sanciones.