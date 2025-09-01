  • 24° C
Sonora

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 1 de septiembre de 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Sep. 01, 2025
Políticaeconomíacultura y la nota policíaca, en Sonora a Diario

Redacción
Clima en Sonora hoy 1 de septiembre: Se esperan lluvias en todo el Estado
Sonora

Clima en Sonora hoy 1 de septiembre: Se esperan lluvias en todo el Estado

Septiembre 01, 2025

Persistirán los efectos del monzón mexicano que en interacción con una vaguada en altura y divergencia ocasionará tormentas eléctricas

Distribuye el DIF Etchojoa despensas
Sonora

Distribuye el DIF Etchojoa despensas

Septiembre 01, 2025

Ayudan a familias afectadas por las lluvias

Van por proyecto para modernizar semáforos en Navojoa
Sonora

Van por proyecto para modernizar semáforos en Navojoa

Agosto 31, 2025

Contempla el instalar controladores de última generación y el remplazo por luces led