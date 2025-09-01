Sonora
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 1 de septiembre de 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañanaRedacciónSep. 01, 2025
Clima en Sonora hoy 1 de septiembre: Se esperan lluvias en todo el EstadoLuis FloresSeptiembre 01, 2025
Persistirán los efectos del monzón mexicano que en interacción con una vaguada en altura y divergencia ocasionará tormentas eléctricas
Distribuye el DIF Etchojoa despensasRaúl Armenta RincónSeptiembre 01, 2025
Ayudan a familias afectadas por las lluvias
Van por proyecto para modernizar semáforos en NavojoaEdgar CoronadoAgosto 31, 2025
Contempla el instalar controladores de última generación y el remplazo por luces led