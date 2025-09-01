Clima en Sonora hoy 1 de septiembre: Se esperan lluvias en todo el Estado

Con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora.

De acuerdo a la informado por Protección Civil, se dio a conocer que, persistirán los efectos del monzón mexicano que en interacción con una vaguada en altura y divergencia ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+65 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino. Asimismo, se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 45°C sobre el noroeste de la entidad Sonorense.

Durante el día miércoles se prevé un desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico el cual se prevé se aproxime a las costas de Baja California Sur y en consecuencia, genere un gran aporte de humedad, ocasionando lluvias de intensas a extraordinarias especialmente en el sur de Sonora.

Por otro lado, se ha formado la tormenta tropical "Kiko" en aguas del pacífico. Por su trayectoria y lejanía, no se esperan efectos en territorio mexicano.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 80 por ciento, se espera un valor máximo de 40°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de precipitación.

En el caso de Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 85 por ciento, se espera un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 65 por ciento, se espera para hoy un valor máximo de 40°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 60 por ciento de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 19°C con una humedad relativa del 70 por ciento, se espera un valor máximo de 31°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente nublados y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.

La ciudad de San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 29°C con una humedad relativa del 65 por ciento, se espera un valor máximo de 41°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente despejados y 20 por ciento de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 20°C con una humedad relativa del 80 por ciento, se espera un valor máximo de 31°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos nublados y 60 por ciento de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 29°C con una humedad relativa del 75 por ciento, se espera un valor máximo de 35°C. Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos mayormente despejados y 40 por ciento de probabilidad de precipitación.