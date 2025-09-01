Distribuye el DIF Etchojoa despensas

El Ayuntamiento de Etchojoa, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), inició la entrega de despensas a más de 70 familias afectadas por las recientes lluvias.

Karla Minú Cano Arce, presidenta del DIF, informó que se han identificado 70 viviendas con daños significativos en comunidades rurales como El Rodeo, Mezquital, Salitralito, Huirachaca, El Retirito, San Pedro Nuevo y San Pedro Viejo, entre otras.

La esposa del presidente municipal, Luis Arturo Robles Higuera, señaló que el objetivo principal es atender de manera prioritaria a quienes más lo necesitan.

"Queremos que los afectados cuenten con lo indispensable en este momento difícil, y seguiremos trabajando en las comunidades para que ninguna familia se quede sin ayuda", expresó.

Destacó que esta acción es resultado del trabajo conjunto y solidario entre las diversas dependencias municipales, y reafirmó: "Nuestro compromiso es mantenernos cercanos y atentos ante cualquier contingencia".

"Esta entrega de canastas alimentarias es solamente una parte de las acciones que seguiremos realizando para atender las necesidades que causaron las lluvias", añadió.

Otros poblados afectados por las intensas lluvias son Aquichopo, Aquisahuali, Centenario y El Badburo