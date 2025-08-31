Regresarán a las aulas más de 55 mil alumnos desde este lunes en el Mayo

Más de 900 escuelas y un promedio de 55 mil alumnos de educación básica, regresan a las aulas desde este lunes en la región del Mayo, esto tras dar inicio el ciclo escolar 2025-2026, informó el delegado regional de la SEC, Ramón Norberto Delgado Corral.

Para ello, el funcionario estatal describió que se prevé un regreso a clases tranquilo y sin contratiempos, en el que hasta la última semana, no se tenían reportes de daño o vandalismo, gracias a la revisión constante en los planteles educativos.

Desde una semana atrás, recordó que fue el personal docente quien regresó a los planteles para llevar la Fase Intensiva del Consejo Técnico y preparar las aulas para el regreso de los estudiantes.

"No se nos informaron de daños o afectaciones en los planteles, pero no se descarta que podría haber y se nos den a conocer con el regreso a las aulas", mencionó.

En cuanto al alumnado, hizo mención que se iniciará el ciclo escolar uniformados, al haber sido beneficiados en la pasada entrega que se realizó, lo que representará un menor gasto para los padres de familia.

El funcionario estatal explicó que fue desde principios de julio cuando los estudiantes salieron de vacaciones, por lo que se trató de casi dos meses en periodo vacacional.

"Contemplamos un buen regreso a clases, en esta ocasión se trató de una semana más de vacaciones, pero ya estamos listos para iniciar de la mejor manera con el nuevo ciclo escolar", contempló.

Durante esta semana, explicó que se realizará la entrega de libros de texto gratuito, para complementar el apoyo que es otorgado; no obstante, durante la semana se realizará una supervisión en toda la región, para monitorear las necesidades o de existir, la falta de personal docente.

DATO:

Este nuevo ciclo escolar, inicia el 1 de septiembre del 2025 y terminará el 15 de julio del año 2026.