No habrá aumento en tarifa de transporte

Hasta que se tenga un transporte público urbano digo en cada localidad, se podrá hablar del tema de las tarifas, por lo pronto se continuará apoyando a los usuarios otorgando por parte del gobierno del Estado, el subsidio correspondiente a los concesionarios, señaló Carlos Sosa Castañeda, director ejecutivo del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes).

Este lunes de regreso a clases los inspectores trabajarán supervisando el buen funcionamiento de las unidades tanto en el tema de refrigeración como en la fluidez para evitar percances durante el primer día del ciclo escolar que es cuando aumenta el flujo de los usuarios.

"Hasta en tanto las unidades estén dignas, vamos a pensar en el tema de la tarifa y en el caso de Hermosillo, no vamos aumentar porque en la capital primero vamos a trabajar el tema de recaudo y disminuir el tema de flujo de efectivo en unidades para poder tener una recaudación en efectiva", aseguró Sosa Castañeda.

También recordó que con la pasada entrega de unidades se reforzarán algunas líneas y que se enviaron a las localidades correspondientes antes del inicio de clases de educación básica para que empezaran a entrar en operación de tal manera que este lunes se espera que el tránsito fluya de manera positiva.

En el caso de Cajeme, señaló que este año van sesenta unidades las que se han gestionado y entrado en operación para reforzar el sistema de transporte público. "Hay que reconocer que Cajeme está en focos rojos en el tema de transporte, pero ya estamos trabajando en el tema y próximamente pasará a foco verde".

La última entrega de unidades para Cajeme se llevó a cabo el pasado 26 de agosto y fueron un total de 31 para reforzar las rutas existentes integrándose de manera inmediata para beneficiar a más de 73 mil usuarios.