Van por proyecto para modernizar semáforos en Navojoa

La actualización de semáforos se ha vuelto un tema de gran importancia en Navojoa, debido a que se cuentan con 27 semáforos, pero muchos de ellos ya se encuentran obsoletos y en cada lluvia terminan por apagarse y dañarse.

Para ello, se está buscando como primera opción el cambiar el sistema que se tiene por un controlador de última generación, proyecto que contempla también el remplazo por luces led, lo que brindaría ventajas como programarse desde una plataforma con internet y sincronizarse de acuerdo a las necesidades, además de informar cuando se presenten fallas.

Aroldo Pérez Cabello, Jefe de Tránsito Municipal en Navojoa, describió que analizando las condiciones que presentan, es esencial un programa de modernización para mejorar su función.

Dijo que por la ciudad, hay detectados por los menos cuatro intersecciones con tarjetas dañadas, sin embargo, estas tarjetas ya no existen para poder remplazarlas, incluso ni siquiera se fabrican, lo que ha complicado la reparación inmediata.

Por ello, dijo que se han hecho cotizaciones, en un trabajo sincronizado con el regidor Víctor Félix Karam, buscando la opción más viable para lograr una actualización.

"La opción más viable es hacer una actualización de los semáforos que ya están, cambiar el controlador por uno de última generación y cambiar las luces por focos led, que reduzca el consumo de energía", explicó.

El Jefe de Tránsito Municipal reconoció que un cambio de semáforos implica un gasto muy alto, por lo que se está priorizando la opción de cambiar el sistema y mejorar su funcionamiento.

"No tiene que ser este proceso en una exhibición, puede ser por ejemplo en etapas, primero siete semáforos en un periodo de tiempo e ir atendiendo el tema", sugirió.

La propuesta hecha fue turnada a votaciones por el cabildo, el cual procederá a su análisis y realizar un posterior dictamen.