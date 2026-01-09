  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 9 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Nevada provoca cierre del tramo carretero Agua Prieta–Janos, en Sonora

La caída de nieve provocó la cristalización de la carpeta asfáltica, por lo que fue necesario parar el tráfico vehicular para evitar accidentes

Ene. 09, 2026
Tramo carretero Agua Prieta – Janos
Tramo carretero Agua Prieta – Janos

Por un periodo de casi doce horas permaneció cerrado el tramo carretero Agua Prieta – Janos, debido a que las bajas temperaturas provocaron la caída de nieve, lo que provocó su cristalización, informó la Coordinación de Protección Civil del Estado de Sonora.

Desde los primeros minutos del viernes, la dependencia lanzó un mensaje de precaución para quienes contaban con la intención de circular por dicho tramo carretero donde se llevó a cabo un cierre preventivo a partir del kilómetro 65 y en el Retén El Gallardo, debido al riesgo de cristalización de la carpeta asfáltica.

Luego de un intenso trabajo entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, poco antes del mediodía de este viernes fue reabierto a la circulación de Puerto San Luis tras la nevada registrada en ese punto desde la madrugada del jueves.

Entre las autoridades que estuvieron colaborando para lograr la reapertura segura de este punto, fue la Guardia Nacional Carreteras, Protección Civil Sonora, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y por parte del municipio de Agua Prieta estuvo presente Protección Civil y elementos de la policía, quienes permanecieron en el sitio para orientar a los viajeros.

En caso de que se vuelva presentar alguna situación similar, la dependencia estatal, indicó que se mantendrán con disposición para atender la emergencia de manera coordinada con cuerpos de seguridad y rescate, recomendando extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades debido al clima que se está presentando.

Por último, advirtió que continuarán las condiciones de humedad en la zona por lo cual realizó un llamado a mantenerse atentos de las fuentes oficiales como Comisión Nacional del Agua y Protección Civil Sonora, para conocer el pronóstico meteorológico y en caso de alguna emergencia marcar a la línea telefónica 9-1-1.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 9 de enero
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 9 de enero

Enero 09, 2026

Las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic, que integran la cuenca del Río Yaqui, almacenan en conjunto apenas el 30% de su capacidad total

Autos chocolate: ¿Qué pasará con los miles de vehículos sin regularizar en Sonora?
Sonora

Autos "chocolate": ¿Qué pasará con los miles de vehículos sin regularizar en Sonora?

Enero 09, 2026

Autoridades estatales y federales analizan alternativas legales ante la incertidumbre que enfrentan propietarios de vehículos extranjeros

Clima en Sonora hoy, 9 de enero: Fin de semana muy frío; alertan por posible tormenta invernal
Sonora

Clima en Sonora hoy, 9 de enero: Fin de semana muy frío; alertan por posible tormenta invernal

Enero 09, 2026

La masa de aire frío mantiene temperaturas bajo cero en zonas serranas de la entidad y genera rachas de viento intensas en la costa