Nevada provoca cierre del tramo carretero Agua Prieta–Janos, en Sonora

Por un periodo de casi doce horas permaneció cerrado el tramo carretero Agua Prieta – Janos, debido a que las bajas temperaturas provocaron la caída de nieve, lo que provocó su cristalización, informó la Coordinación de Protección Civil del Estado de Sonora.

Desde los primeros minutos del viernes, la dependencia lanzó un mensaje de precaución para quienes contaban con la intención de circular por dicho tramo carretero donde se llevó a cabo un cierre preventivo a partir del kilómetro 65 y en el Retén El Gallardo, debido al riesgo de cristalización de la carpeta asfáltica.

Luego de un intenso trabajo entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, poco antes del mediodía de este viernes fue reabierto a la circulación de Puerto San Luis tras la nevada registrada en ese punto desde la madrugada del jueves.

Entre las autoridades que estuvieron colaborando para lograr la reapertura segura de este punto, fue la Guardia Nacional Carreteras, Protección Civil Sonora, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y por parte del municipio de Agua Prieta estuvo presente Protección Civil y elementos de la policía, quienes permanecieron en el sitio para orientar a los viajeros.

En caso de que se vuelva presentar alguna situación similar, la dependencia estatal, indicó que se mantendrán con disposición para atender la emergencia de manera coordinada con cuerpos de seguridad y rescate, recomendando extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades debido al clima que se está presentando.

Por último, advirtió que continuarán las condiciones de humedad en la zona por lo cual realizó un llamado a mantenerse atentos de las fuentes oficiales como Comisión Nacional del Agua y Protección Civil Sonora, para conocer el pronóstico meteorológico y en caso de alguna emergencia marcar a la línea telefónica 9-1-1.