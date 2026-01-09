Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 9 de enero

La cuenca del Río Yaqui, una de las más importantes para el abasto de agua y la actividad agrícola en el sur de Sonora, continúa en una situación delicada. A pesar de que los principales embalses muestran una ligera recuperación respecto al año pasado, los niveles actuales siguen lejos de ser suficientes para garantizar el suministro durante los próximos meses, en un contexto marcado por la ausencia de lluvias y escasas aportaciones.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte a este viernes 9 de enero, las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic almacenan en conjunto 2 mil 101.8 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa apenas el 30 por ciento de su capacidad total.

Aunque este volumen es 895.4 Mm³ mayor al registrado en el mismo periodo de 2024, especialistas advierten que la recuperación sigue siendo insuficiente frente a la demanda de agua de la región.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS DEL RÍO YAQUI

El informe de Conagua evidencia contrastes importantes entre los tres principales embalses que integran la cuenca.

La presa La Angostura presenta el panorama más favorable, con un almacenamiento de 439.7 Mm³, equivalente al 57.7 por ciento de su capacidad total. Este embalse registra actualmente una aportación de 2.79 metros cúbicos por segundo ; sin embargo, no se han reportado precipitaciones recientes.

, el volumen almacenado asciende a 1,028.6 Mm³, lo que representa el de su capacidad. No obstante, este embalse no registra aportaciones ni lluvias, lo que limita de manera significativa su recuperación a corto plazo. La presa El Oviáchic, que cuenta con apenas 633.5 Mm³ almacenados, equivalentes al 19.6 por ciento de su capacidad total. Al igual que El Novillo, no presenta aportaciones ni precipitaciones recientes.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui reporta una aportación total de apenas 2.79 metros cúbicos por segundo, una cifra considerada insuficiente ante la alta demanda de agua que enfrentan los municipios del sur de Sonora y el sector agrícola, uno de los principales consumidores del recurso. Autoridades y expertos coinciden en que, sin lluvias significativas en las próximas semanas, el panorama hídrico seguirá siendo complejo para la región.