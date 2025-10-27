Navojoa, pionero mundial en rehabilitación juvenil

Fue inaugurado en Navojoa el primer Centro Narconon Jóvenes en el mundo, dedicado a la rehabilitación integral de las adicciones. Se trata de un proyecto vanguardista y de alto impacto social impulsado por el Gobierno del alcalde Jorge Alberto Elías Retes, con la gestión clave del DIF Municipal, cuya presidenta es Luz Argel Gaxiola de Elías.

La apertura de las instalaciones, ubicadas en Pueblo Viejo, estuvo presidida por Elías Retes y Gaxiola de Elías, teniendo como testigos especiales a Zubeldía Morales, directora de Narconon Latinoamérica; Johana Páez, directora de Operaciones de Narconon Internacional; y Nora Gil, directora ejecutiva del nuevo centro; acompañados por el senador por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo.

Elías Retes destacó la trascendencia de este proyecto para Sonora, el país y el mundo, logrado gracias a la sensibilidad y visión de la presidenta del DIF, Luz Argel Gaxiola, y de su equipo de colaboradores. Señaló que el tratamiento de rehabilitación será gratuito para los pacientes provenientes de familias de muy escasos recursos económicos, gracias a un subsidio del Ayuntamiento.

Luz Argel Gaxiola de Elías subrayó que este Centro Narconon hará "renacer las vidas rotas" de muchos jóvenes atrapados por las adicciones, transformando sin hacer ruido y ayudando a la sanación no solo física —a través de una metodología probada y certificada entre las mejores—, sino también espiritual, acompañados y guiados por profesionales con voluntad, fe y esperanza.

"Un joven que vuelve al camino del bien es definitivamente una victoria. Aquí, quienes no veían futuro volverán a creer en sí mismos", mencionó la presidenta del DIF.

Agregó su agradecimiento a todos los actores involucrados en la cristalización del proyecto: "Desde el personal del DIF, cuyo trabajo no se mide por lo que se ve, sino por lo que se siente, hasta el alcalde Elías Retes, por su apoyo incondicional y voluntad solidaria".

Por su parte, Zubeldía Morales, de Narconon Latinoamérica, destacó el liderazgo mundial que adquiere Navojoa en la atención a la problemática de las adicciones con este nuevo centro, esfuerzo al que también se sumó el Gobierno del Estado de Sonora.

En el protocolo inaugural, que incluyó un recorrido por las instalaciones y una bendición religiosa, estuvieron presentes las diputadas Alma Higuera y Claudia Zulema Bours, regidoras del Cabildo; la directora del DIF Navojoa, Eliana Castro Carlón; el director ejecutivo de Narconon Sonora, José Inés Buitimea; además de funcionarios municipales, representantes de organismos civiles, empresariales y altruistas.

"Cambiar la vida de un niño o joven con este tipo de problemas, aunque sea solo uno, bien vale la pena. No ha sido fácil, pero nunca tuve duda de que mi esposa iba a lograr este proyecto que transformará la vida y el corazón de muchos. Esto es el inicio de algo más grande"

Jorge Elías Retes