Navojoa recibirá en marzo mega jornada de salud visual con apoyo internacional

Durante los días 2, 3, 5 y 6 de marzo, Navojoa será sede de una nueva Jornada Optométrica y Oftalmológica que beneficiará a 2 mil 200 personas con exámenes de la vista, entrega de lentes y registro para cirugías, gracias al trabajo conjunto del Club Rotario Hermosillo Pitic, la Fundación Bosch y el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Jorge Alberto Elías Retes.

La campaña contará con la participación de médicos y especialistas provenientes de Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Arizona, quienes operarán con equipo de alta tecnología para la detección y atención de diversos padecimientos visuales.

CLARIDAD

Las personas interesadas podrán registrarse a partir del próximo lunes llamando a los teléfonos 642 141 7357 y 642 160 0794, o acudiendo directamente a la Dirección de Salud Municipal, ubicada en avenida Allende, entre Talamante y bulevar Cuauhtémoc.

El alcalde Elías Retes agradeció al Club Rotario Hermosillo Pitic y a la Fundación Bosch por confiar nuevamente en Navojoa para la realización de esta campaña, similar a la llevada a cabo en noviembre pasado, reiterando el total respaldo del Ayuntamiento para su desarrollo.

SUMA DE ESFUERZOS

Por su parte, el director de Salud Municipal, Juan Carlos Cañedo León, detalló que todos los servicios serán gratuitos, incluyendo la detección de cataratas y otros padecimientos que requieran cirugía, así como los estudios preoperatorios, mismos que serán cubiertos con apoyo del Gobierno Municipal.

En representación de la Fundación Bosch, Manuel Rosas Nolasco informó que ya se cuenta con más de 30 médicos y especialistas registrados, con una meta de atención superior a 500 personas por día. Como valor agregado, la jornada incluirá estudios para la detección de queratocono, enfermedad de la córnea que puede tratarse con lentes de contacto de alta especialidad.

Finalmente, Fernando Rodríguez Alonso, secretario del Club Rotario Hermosillo Pitic, reconoció la coordinación y gestión del Gobierno Municipal, destacando que la suma de esfuerzos con Bosch fortalece el alcance de esta campaña mediante tecnología, logística y profesionalismo internacional.