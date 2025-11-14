Atrae Navojoa inversión

Este 2025 continúan llegando nuevas inversiones a Navojoa, en el que datos de la Secretaría de Desarrollo Económico han considerado un promedio de 200 millones de pesos que están llegando al Municipio a través del asentamiento de nuevas empresas.

Felix Pablo Díaz Ávila, secretario de Desarrollo Económico Municipal, describió que entre ellas se tiene una tienda Coppel que se encuentra en construcción en el sector oriente, pero también, indicó que la misma compañía está construyendo un centro de distribución, lo que representa más inversión a Navojoa.

Adicional a ello, explicó que también se trata de inversiones en establecimientos de comida, uno de ellos ubicado por la calle Pesqueira, así como la nueva sucursal de Little Caesars que se encuentra en construcción al poniente de la ciudad.

"Son cantidades importantes que sobrepasan los 200 millones de pesos en inversiones, pero para 2026 también hay muy buenas noticias en dos proyectos de relevancia que están en puerta, contemplando la posibilidad de iniciar con la construcción del nuevo Parque Industrial, el cual se encuentra detenido por asuntos legales", enfatizó.

El titular de Desarrollo Económico manifestó que es una realidad el que tanto residentes, como quienes visitan la ciudad, coinciden en que se puede observar una ciudad limpia, ordenada, en crecimiento, con nuevas franquicias que se han establecido año con año y le han dado una visibilidad mayor al Municipio.

El funcionario municipal abundó que en Navojoa se cuenta con los recursos necesarios para que estas y otras empresas se puedan establecer, con temas como la seguridad, que es digna de presumir, adicional a la comunicación que se tiene al ser el Centro del Valle del Mayo, así como la infraestructura deportiva y contar con la cercanía de Álamos y Huatabampo, lo que proyecta más el Municipio.

Por lo menos cuatro nuevas empresas se encuentran en desarrollo para abrir sus puertas próximamente en Navojoa