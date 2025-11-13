Inicia remediación del Mercado de Navojoa con la instalación de extintores

Luego de la clausura del Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho" en Navojoa, ya se están solventando los requerimientos hechos por Protección Civil Estatal, por lo que están siendo instalados extintores en algunos establecimientos, informó Irma Aurora González Agramón, presidenta de la Unión de Locatarios.

"El tema de los extintores ya se está solventando, pero también se pondrá en cada local detectores de humo y colocaremos bocinas para indicar en caso de alguna emergencia, por parte del Ayuntamiento estamos teniendo el apoyo para equipar lo necesario", mencionó.

La dirigente de los locatarios recordó que en Navojoa, a diferencia del Mercajeme, donde fueron los pasillos obstruidos el problema, se tienen situaciones más complejas, como el término de la obra de modernización del cableado eléctrico, en el cual ya se está trabajando.

Explicó que en el Mercado Municipal se está avanzando a marchas forzadas, con la idea de que lo más pronto posible puedan llamar a protección civil para que autorice abrir.

"Hemos tenido mucho apoyo, se instalarán tanques de gas nuevos, también van a trabajar en los locales situados por la García Morales, en los que son cerca de 50 locales, donde se va a terminar la instalación del servicio de energía eléctrica y posteriormente poder realizar la energización.

"Ya vinieron de la CFE, compañías de extintores, nos han estado resolviendo rápido y estamos dispuestos a apoyar como locatarios para levantar el Mercado lo más pronto posible", pronunció.

Aunque no se tiene una fecha oficial para una posible reapertura, la dirigente de los locatarios externó que hay la confianza en que será muy pronto.