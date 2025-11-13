Cabildo de Navojoa aprueba el buscar crédito por hasta 32 millones de pesos

El cabildo de Navojoa autorizó al Ayuntamiento el solicitar un nuevo crédito financiero de hasta 32 millones de pesos, en el que se planteó que el objetivo principal será el cubrir las necesidades por insuficiencia de liquidez de carácter temporal que se presenta.

El planteamiento hecho por la Tesorería Municipal y dictaminado a favor por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, contempla el iniciar los trámites para contratar uno o varios financiamientos a corto plazo, sin exceder los 12 meses y que deberá cubrirse antes de finalizar noviembre del 2026.

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal, explicó que en la Ley de Disciplina Financiera brinda la posibilidad de solicitar un máximo de 66 millones para el ejercicio fiscal 2025; por otro lado, en el presupuesto de egresos 2025, se había confirmado que se ocupaban 65 millones para cubrir las necesidades, de los cuales se ha hecho uso de dos créditos, por el orden de 15 millones de pesos, restando la posibilidad de adquirir hasta 50 millones.

"Gracias a que se tuvo un ahorro y sobreingresos, se logró el no tener la necesidad de pedir la totalidad", pronunció.

Se informó que parte del recurso que se pretende obtener a través del nuevo crédito financiero, será destinado para atender las obligaciones del personal del Ayuntamiento, en este caso, referente al pago de aguinaldos, por el orden de 25 millones de pesos, además de atender los servicios públicos.

Paulina Omaña, regidora del Partido Sonorense, pronunció su voto en contra a la solicitud, al considerar que la falta de una política de control gubernamental ha brindado un impacto financiero, obligando a contratar más créditos y dejando como única salida para salir adelante en las finanzas municipales.

Por otra parte, los regidores restantes, e incluso el alcalde Jorge Elías Retes, precisaron que los problemas financieros que afronta el Ayuntamiento, obligan a recurrir créditos para atender los compromisos que se tienen.

Los ediles señalaron que esta solicitud formaba parte de la planeación hecha para el ejercicio fiscal 2025, por lo que brindaron el apoyo a la solicitud, con lo que se logró la aprobación por mayoría.