Salud pública en Sonora llama a prevenir contagio de dengue

El Gobierno de Sonora, a través de su Secretaría de Salud Pública, ha lanzado un aviso urgente para que la población esté atenta ante el posible contagio de dengue. En lugar de caer en la automedicación, una práctica común, pero peligrosa, las autoridades piden acudir de inmediato a un centro de salud si se identifican las señales de esta enfermedad.

¿CÓMO SABER SI PODRÍAS TENER DENGUE?

Se debe prestar atención a señales como una fiebre que aparece súbitamente, una sensación de malestar general abrumador y un dolor de cabeza muy localizado, que suele sentirse detrás de los ojos. A estos se suman frecuentes dolores musculares y articulares, que a menudo se describen como una sensación de "fuerte gripe". Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, la recomendación es clara y contundente: busca atención médica profesional sin demora.

El llamado a no automedicarse es por tu propia seguridad. Tomar medicamentos por cuenta propia, siguiendo consejos de amigos o familiares bienintencionados, puede enmascarar los síntomas y retrasar un diagnóstico correcto. Este retraso puede ser crítico, permitiendo que la enfermedad avance y se complique.

Los riesgos de la automedicación van más allá de un simple error. Algunos fármacos, si se eligen mal, pueden ser tóxicos para el hígado o los riñones. Combinarlos de forma inadecuada puede desencadenar reacciones adversas imprevistas. Además, el consumo indiscriminado de antibióticos, que no funcionan contra el dengue, que es viral, genera resistencia a los antimicrobianos, dejando tu cuerpo más vulnerable ante futuras infecciones. Incluso una dosis incorrecta puede provocar intoxicaciones, con síntomas como mareos, náuseas y problemas para respirar.

La Secretaría de Salud hace hincapié en revisar los botiquines caseros. Es importante desechar cualquier medicamento que esté caducado o que no haya sido almacenado en un lugar adecuado, ya que estos pierden su efectividad y pueden volverse dañinos. La salud no es un juego de azar. El cuidado comienza con la prevención y se consolida con la decisión responsable de poner tu bienestar en manos de expertos.