Bienestar otorga apoyo por fallecimiento

Para las familias que tienen a un pensionado por parte de la secretaría del Bienestar, y que recién haya fallecido, la dependencia informó que brinda un apoyo destinado para gastos funerarios, el cual es único y el monto varía dependiendo del programa de pensión al que se haya inscrito el beneficiario.

A este apoyo se le denomina "Pago en Marcha" y solo lo podrán solicitar quienes hayan sido registrados por parte del pensionado como su persona auxiliar para realizar cualquier movimiento en su cuenta de la tarjeta otorgada por el Banco del Bienestar, que es donde se deposita la pensión autorizada.

Cabe señalar que el l "Pago en Marcha" solo está disponible para quienes reciben la pensión de adultos mayores que podrán recibir el monto de 3 mil 100 pesos; en la pensión para personas con discapacidad el apoyo es de mil 600 pesos; y para la pensión Mujeres Bienestar será de mil 500 pesos; y también aplica para el programa de apoyo para las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras y el de Sembrando Vida.

Para solicitarlo se debe notificar el fallecimiento, en este caso el auxiliar registrado debe llamar a la línea del Bienestar al número 800 639 42 64 para proporcionar los datos del acta de defunción o constancia médica emitida por una institución pública; y posteriormente se le brindarán instrucciones para recibir el pago.

Quienes recientemente hayan pasado por una situación lamentable del fallecimiento de un familiar, deberán hacer la notificación del deceso dentro de los dos bimestres siguientes al fallecimiento para no perder el derecho al apoyo.

La Secretaría del Bienestar, también indicó que, si la persona beneficiaria no hubiera designado a un representante o adulto auxiliar, entonces será el Comité Técnico del Programa quien podrá determinar bajo circunstancias especiales, el otorgamiento de este apoyo.