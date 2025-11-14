Evite automedicarse ante signos de dengue

La Secretaría de Salud Pública de Sonora hace un llamado a la población para mantenerse alerta ante los síntomas del dengue y evitar automedicarse, a fin de que, en caso de presentar signos de la enfermedad, acudan de inmediato a las unidades médicas más cercanas para recibir el tratamiento adecuado.

Los principales síntomas de esta enfermedad incluyen fiebre, malestar general, dolor de cabeza (especialmente detrás de los ojos), así como dolores musculares y articulares. Si se presenta alguno de estos síntomas, se exhorta a buscar atención médica de manera inmediata.

La Secretaría de Salud recuerda que el diagnóstico y tratamiento del dengue, así como de cualquier enfermedad, deben ser realizados por personal médico capacitado. Autodiagnosticarse o seguir recomendaciones de familiares o amigos puede retrasar la atención y agravar la condición del paciente.

Algunos medicamentos pueden causar daños en órganos como el hígado o los riñones, y producir reacciones adversas si se combinan de manera inadecuada. También pueden generar resistencia antimicrobiana por el uso indiscriminado de antibióticos, disminuyendo la capacidad del cuerpo para combatir infecciones en el futuro. De igual forma, consumir dosis incorrectas puede ocasionar intoxicaciones, mareos, náuseas o problemas respiratorios.

El Gobierno de Sonora recomienda evitar el consumo de medicamentos caducados o mal almacenados, y subraya la importancia de consultar siempre a un profesional de la salud para recibir el tratamiento adecuado. Cuidar la salud comienza con la prevención y con una atención médica responsable