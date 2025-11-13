Cruz Roja recibe reconocimiento por labor en siniestro de Waldo´s

Son treinta y cinco elementos de Cruz Roja Mexicana de la delegación Hermosillo, los que recibieron un reconocimiento por parte del presidente nacional de la institución, Carlos Frener Figueroa, quien resaltó que Sonora es la mejor delegación del país, resaltando la labor que se realiza en varios municipios, entre ellos Cajeme.

Un reconocimiento y un pin fueron otorgados a doce mujeres y 23 hombres elementos de la Cruz Roja delegación Hermosillo que participaron en la atención de las personas que resultaron lesionadas o fallecidas en la explosión de la tienda Waldo`s donde fallecieron 24 personas entre adultos, embarazadas y niños, según lo que recordaron y compartieron a los presentes.

"Es triste un evento de esta naturaleza y triste es que se haya repetido y nadie puede negar que pueda volver a suceder y debemos estar preparados, en Cruz Roja estamos preparados y eso se debe a todos ustedes, a los que están en servicio todavía y a todos los que están en el Estado de Sonora", expresó Frener Figueroa.

Además, destacó que en la delegación Sonora se pueden sentir orgullosos de ser la mejor delegación estatal del país. "Prestamos muchos más servicios que cualquier otra institución, en el mes de agosto nada más, Sonora prestó ocho mil servicios, la que nos siguió abajo fue Sinaloa con tres mil servicios y ahí ya se pierden las otras veintinueve delegaciones del país, no nos superan".

Aunando a lo anterior, destacó que la sociedad cree en la Cruz Roja y que la respeta junto con cada uno de sus elementos porque les tienen confianza y por ser la única opción de atención prehospitalaria en Sonora, lo que se debe a los liderazgos que están y que han pasado por la institución.

RECONOCIMIENTOS:

La Cruz Roja Mexicana otorgó una constancia de reconocimiento al valor humanitario por su valentía y profesionalismo que reflejan el verdadero espíritu de servicio que distingue a quienes portan con orgullo nuestro emblema humanitario.

1. Viridiana Montero Moreno

2. Jovanna Flores Ayala

3. Gabriela del Carmen Fuentes León

4. Brandon Smith Gastélum Ibarra

5. Juan José Arreola Orozco

6. Cinthia Carolina Cota Valenzuela

7. Jesús Enrique Morales Estrada

8. Paula Odel López Ruiz

9. Francisco Javier Castro Macazani

10.Nilsen Giselt Vega Ortega

11.Yahir Alejandro Ramos Meza

12.Andrea Denitanya Cruz Durán

13.Brandon Santiago Argüelles Orozco

14.Jesús Francisco García Jáquez

15.Ramón Coronado Sabori

16.Ramón Orlando Ovalles Alcantar

17.José Luis Vázquez Arredondo

18.Dena Azereth Álvarez Villa

19.Cristian Alexis Espinoza Rodríguez

20.Francisco Manuel Gómez Robles

21.Jesús Alberto Tovar Loredo

22.Miguel Ángel Franco Tamez

23.Andrés Isac Meléndrez Meléndrez

24.José Luis Estrada Robles

25.Sergio Mada Liera

26.Eduardo René Tellaeche

27.Luis Ricardo Estrada Canizales

28.Ricardo Enrique López Correa

29.Gabriela Carpentier Camou

30.José Alberto García Fregoso

31.Enrique Brown Pérez

32.Daniela Guadalupe Nolazco Durón

33.Silvia Pacheco Ramírez

34.Alejandra Coronado Portillo

35.Nadia Carranza Castro