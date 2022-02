Mujer navojoense pide croquetas como regalo de cumpleaños

La cumpleañera es médico veterinario y donó los más de 400 kilos de alimento para mascotas recaudados a la asociación animalista Milagro Canino

Por: Ofelia Fierros

Analí Cantú Nava, una joven originaria de Navojoa, sorprendió a sus amistades y familiares cuando les hizo una singular petición de cumpleaños, pues solicitó que en vez de regalos para ella, le obsequiaran croquetas para ayudar a una asociación animalista.

Analí es médico veterinario, y en la celebración de su cumpleaños 31 pidió el especial obsequio, que tanto amigos como familiares le otorgaron.

La navojoense externó que hace tiempo quería llevar a cabo esta iniciativa, pero por la pandemia no había podido festejar su cumpleaños.

La fiesta se llevó a cabo y la feliz homenajeada logró recolectar más de 400 kilos de alimento para mascotas, que donó a la asociación animalista Milagro Canino.

"Este es un regalo diferente, con el que pude ayudar a muchos perritos, ya que el año pasado, por la pandemia, no pude", expresó.

"Siempre he tenido perritos, toda mi vida. Siempre me han gustado mucho los animales, de hecho, soy veterinaria, solo que me dedico a pequeñas especies", mencionó.

El gesto de Analí ha agradado mucho a los internautas, quienes la felicitaron no solo por su cumpleaños, sino por tener un corazón tan bondadoso y pensar en el bienestar de los animalitos antes que en cosas materiales para ella.