Sonora

Moveson expone falta de pago quincenal

Han solicitado el pago correspondiente; sin embargo, hasta el momento no han logrado concretarlo de manera favorable

Ene. 21, 2026
Reclaman falta de pago

Nuevamente, el Movimiento por Enfermería en Sonora A.C., pide la intervención del gobernador Alfonso Durazo Montaño, para que las autoridades de IMSS Bienestar en Sonora, accedan a realizar el pago quincenal faltante para el personal de salud eventual, expresó Karina del Rosario Yánez Granillo, presidenta del Moveson.  

Esta solicitud la han venido presentando de manera recurrente desde hace más de un año, sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta que favorezca tanto al Gobierno del Estado como a los trabajadores, aunque el movimiento siempre ha hecho énfasis en que continúan sus labores en tiempo y forma.

Expresaron que esta situación se ha presentado en otras ocasiones por parte de las autoridades de IMSS Bienestar en Sonora a cargo de la Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, quien funge como coordinadora federal de los servicios públicos de salud del IMSS Bienestar en Sonora, y que hasta el momento no ha brindado solución a la problemática que vive el personal de salud.

"Es con relación a la falta de pago de quincena a eventuales donde además de hacerlo fragmentado expusieron que el día martes 20 se pagaría el adeudo pendiente lo cual hasta el momento no se ha visto reflejado en sus comprobantes de pago ni cuentas bancarias personales", dijo Yánez Granillo.

Desde el año pasado el Movimiento se encuentra en mesas de diálogo con funcionarios del área jurídica del gobierno del Estado, pero hasta el momento continúan evaluando el caso de la falta de pago. El compromiso de estas reuniones lograron concretarse luego de que enfermeros, paramédicos, médicos, entre otros, se manifestaran cerrando los principales bulevares y en el palacio de gobierno. 

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

