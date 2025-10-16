Vigilarán a motociclistas

Seguridad Pública en Álamos implementará nuevas medidas para regularizar el uso de motocicletas en el Municipio, por lo que ahora será obligatorio que los jóvenes mayores de 16 años porten una carta responsiva firmada por sus padres, para poder circular.

Valentín Gámez Granados, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Álamos, describió que el objetivo es atender un serio problema que se vive en el Municipio, el cual ya ha dejado defunciones. Por ello, la idea es que nadie menor de 16 años conduzca una motocicleta; en caso contrario, será decomisada.

"Con esta carta queremos regular y justificar el uso de motocicletas por jóvenes que las utilizan como medio de transporte hacia instituciones educativas o para actividades esenciales, y no para circular libremente sin supervisión", relató.

El jefe de Seguridad Pública resaltó que es un tema que ha sido abordado en las Mesas de Seguridad del Estado y cuenta con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo y del presidente municipal Samuel Borbón Lara.

"Este es un tema muy serio que nos ha dejado pérdidas humanas. Necesitamos que los padres nos ayuden, que cuiden a sus hijos, que firmen esta carta responsiva para tener un mayor control", declaró.

Para poder autorizar a sus hijos, deberán presentar documentos como el acta de nacimiento del menor, CURP, identificación oficial de la escuela, credencial de elector del padre o tutor, comprobante de domicilio, asistencia a una plática de inducción e identificación del tutor acompañante.

La medida busca justificar que en verdad se utilice la motocicleta como un medio de transporte productivo