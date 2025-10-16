  • 24° C
Sonora

Vigilarán a motociclistas

Exigirán carta responsiva

Oct. 16, 2025
Seguridad Pública en Álamos implementará nuevas medidas para regularizar el uso de motocicletas en el Municipio, por lo que ahora será obligatorio que los jóvenes mayores de 16 años porten una carta responsiva firmada por sus padres, para poder circular.

Valentín Gámez Granados, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Álamos, describió que el objetivo es atender un serio problema que se vive en el Municipio, el cual ya ha dejado defunciones. Por ello, la idea es que nadie menor de 16 años conduzca una motocicleta; en caso contrario, será decomisada.

"Con esta carta queremos regular y justificar el uso de motocicletas por jóvenes que las utilizan como medio de transporte hacia instituciones educativas o para actividades esenciales, y no para circular libremente sin supervisión", relató.

imagen-cuerpo

El jefe de Seguridad Pública resaltó que es un tema que ha sido abordado en las Mesas de Seguridad del Estado y cuenta con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo y del presidente municipal Samuel Borbón Lara.

"Este es un tema muy serio que nos ha dejado pérdidas humanas. Necesitamos que los padres nos ayuden, que cuiden a sus hijos, que firmen esta carta responsiva para tener un mayor control", declaró.

Para poder autorizar a sus hijos, deberán presentar documentos como el acta de nacimiento del menor, CURP, identificación oficial de la escuela, credencial de elector del padre o tutor, comprobante de domicilio, asistencia a una plática de inducción e identificación del tutor acompañante.

imagen-cuerpo

La medida busca justificar que en verdad se utilice la motocicleta como un medio de transporte productivo

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

