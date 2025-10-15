Habrá en Navojoa operativo especial por Halloween

Luego de que en 2024 se presentaron agresiones entre jóvenes durante la noche de Halloween, para este 31 de octubre, se reforzarán los operativos de vigilancia, con lo que se logre evitar hechos de inseguridad en Navojoa.

Así lo dio a conocer el titular de Seguridad Pública en Navojoa, Lázaro Parra Portillo, quien describió que desde días antes se iniciarán con los operativos de vigilancia por todo la ciudad, los cuales se extenderán hasta el Día de Muertos.

En lo que respecta al 31 de octubre, dijo que el motivo es vigilar que los infantes que salgan a pedir dulces no se expongan, ya que en los últimos años se ha convertido en una tradición en Navojoa, al salir a casas o dulcerías en compañía de sus familias.

Sin embargo, ese día, recordó que también ha sido utilizado para que jóvenes protagonicen hechos de inseguridad como conducir a exceso de velocidad y amedrentar a la población, por lo que quienes sean sorprendidos, serán detenidos.

"Se ha convertido en los últimos años, también en un día en el que personas salen a hacer desmanes en la vía pública, por lo que vamos a estar muy alerta con este tema", puntualizó.

El comisario de Seguridad Pública describió que cada año se observan multitudes de niños por las calles de Navojoa, disfrazados para pedir dulces, por lo que pidió a los padres de familia el no dejarlos solos y acompañarlos en todo momento.