Minera Penmont de Sonora reporta buena producción de oro, pese a huelga

Pese a la huelga que prevalece en la Minera Penmont, en Sonora, la producción de oro en la planta continúa y ha reportado buenos dividendos, informó Fresnillo, el principal productor de plata en el mundo.



A través de un comunicado, expuso que la huelga en la mina de oro Herradura, en la norteña entidad, que tiene frontera con Estados Unidos, continúa y fue tomada por un pequeño grupo de sindicalizados, mismos que impidieron el acceso a la mina.

Fresnillo, subsidiaria local de Minera Penmot, suspendió operaciones, de manera temporal, derivado de la protesta, la cual calificó de ilegal; sin embargo, descartó que la paralización de actividades tuviera un impacto en la producción del mineral dorado.

De acuerdo con la extractora, la empresa no recibió apoyo del sindicato, ni por la mayoría de los trabajadores, y que la huelga había terminado; no obstante, no detalló cuándo inició, ni cuánto duró la protesta.



"No se espera que la interrupción tenga un impacto material en la producción total (estimada en alrededor del 1% del volumen total de ventas en términos de onzas equivalentes de oro anuales)", señaló la filial mexicana.

Y agregó: "Como tal, no hay cambios en nuestro objetivo de producción para todo el año 2023".

De acuerdo con información proporcionada en su propia página web, la Herradura es la mina a cielo abierto más grande de México, de la que se extrae oro.

Establece que para el 2022, el grupo producía 55.3 por ciento del total de oro y generaba 29.9 por ciento de ingresos totales.