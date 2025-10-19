Más de 2 mil navojoenses participan en el Trote Amistoso

Convertido en un evento familiar, más de 2 mil personas se sumaron al Trote Amistoso que se desarrolló este domingo en Navojoa, un evento previo rumbo al Maratón de Hermosillo que se desarrollará el próximo 7 de diciembre.

En un recorrido de 3, 5 y 10 kilómetros, los participantes se sumaron en la jornada para promover la actividad física y la convivencia familiar, con música en vivo y un ambiente festivo, además de apoyar al Banco de Alimentos, reforzando el compromiso social y la unión comunitaria.

El evento contó con la participación del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, principal impulsar de la jornada deportiva, la cual se estará desarrollando en otros municipios como una preparación para el Maratón Internacional.

"Agradecer al comité organizador, conmemorar el Día de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, pero también al Banco de Alimentos por la noble causa que realizan, el apoyo del Ayuntamiento de Navojoa fue fundamental para el desarrollo del Trote Amistoso", refirió Astiazarán.

Al ser un evento libre para todos las edades, se sumaron niños desde los 5 años, hasta adultos mayores de 70 años, quienes se adaptaron a las categorías que se presentaron.

Tras la llegada a la meta, todos los participantes fueron acreedores a una medalla conmemorativa, además de participar en la rifa de regalos que estaba programada.

Cabe destacar que el anterior Trote Amistoso se desarrolló semanas atrás en Nogales, sin embargo, la próxima sede será Ciudad Obregón.