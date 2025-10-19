Reconocen talento de 15 navojoenses

El talento innovador de 15 navojoenses ganadores del Premio Municipal de la Juventud fue reconocido por el Gobierno del alcalde Jorge Alberto Elías Retes. Los galardonados recibieron una estatuilla y diploma durante la celebración del evento músico-emprendedor "Juventud Rebelde".

En el escenario de la explanada del Gimnasio Municipal se entregaron los trofeos a Rodrigo Russo Olivas y Juan Manuel Verdugo Hinostroza en la categoría Logro Deportivo; mientras que por Trayectoria Deportiva fueron premiados Nicole Elizabeth Velasco Lara y Jesús Omar Luna Monge. En Protección Animal, se reconoció a Melissa Guadalupe Ochoa Díaz y al equipo Manada 64; en Discapacidad e Integración, a Alexa Vega Estrella; y en Arte Urbano, Dibujo y Pintura, a Montserrat Raygoza Tusso.

Como Influencer fue reconocido Elyev Roberto García Moreno. En Logro Académico, Regina María Anaya Cantú y Héctor Seth Iduma Borbón; en Fortalecimiento de las Culturas Indígenas, María Lucero Anaya Cienfuegos; en Compromiso Social, Keyla Elizabeth Leyva; en Logros Científicos, Tecnológicos y Sociales, Miguel Ángel Bejarano Velázquez; e Ingenio Emprendedor, Alysson Sofía Alcántar.

Todos los ganadores quedaron automáticamente inscritos para competir por el Premio Estatal de la Juventud 2025 del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), cuya bolsa económica de premios alcanzará los 5 millones de pesos.

Los galardones fueron entregados por el secretario Rafael Rodríguez Sánchez, en representación de Elías Retes, acompañado por la diputada y presidenta de la Comisión de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes en el Congreso, Deni Gastélum Barreras; por parte del ISJ, Alonso Taddei Torres; el titular del Instituto Navojoense de la Juventud (INJ) y coordinador del concurso, Heriberto Valenzuela Álvarez, así como otros funcionarios.

Varias bandas de rock amenizaron con energía "Juventud Rebelde", acontecimiento que incluyó ring de boxeo para aficionados, exposiciones y venta de artículos diversos en más de 20 stands de emprendedores que respondieron a la convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal.