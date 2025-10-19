Clima de Sonora hoy domingo 19 de octubre: Cielo despejado y sensaciones frescas para algunos municipios

Este domingo 19 de octubre de 2025, el estado de Sonora disfruta de un ambiente mayormente despejado y cálido, ideal para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, las primeras horas del día dejaron sensaciones frescas en municipios del norte y la sierra, donde las temperaturas descendieron por debajo de los 10 °C.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones climáticas se mantendrán estables y secas en toda la entidad. Se prevé viento del oeste y suroeste de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h, principalmente en zonas del desierto.

Las temperaturas máximas se encontrarán entre los 26 °C y los 35 °C, dependiendo de la región, mientras que las mínimas se mantendrán entre 10 °C y 19 °C, especialmente en municipios del norte y sur del estado.

CLIMA EN SONORA POR MUNICIPIOS

Hermosillo: La capital sonorense amaneció con 17 °C y alcanzará una máxima de 34 °C. La humedad se mantiene en 30%, con una sensación térmica de 20 °C. Se registran vientos promedio de 11 km/h y rachas de hasta 22 km/h bajo un cielo completamente despejado y sin probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: Presenta condiciones muy similares, con mínima de 19 °C y máxima de 35 °C. La humedad es del 37% y la sensación térmica ronda los 26 °C. Se esperan rachas de viento de entre 14 y 30 km/h, con un cielo despejado durante todo el día.

Nogales : El amanecer fue frío, con 7 °C como mínima y una máxima estimada de 29 °C. La humedad es del 29% y la sensación térmica de 12 °C. Los vientos promedio alcanzan los 9 km/h con rachas de hasta 19 km/h, sin probabilidad de lluvia.

San Luis Río Colorado: Registra una humedad de 20%, con temperatura mínima de 16 °C y máxima de 33 °C. La sensación térmica se mantiene en 22 °C, y las rachas de viento, que irán de 7 a 16 km/h, podrían generar tolvaneras locales en zonas abiertas.

Navojoa: Muestra condiciones más húmedas, con 85% de humedad relativa. La temperatura mínima fue de 21°C y la máxima alcanzará los 35°C, con vientos moderados de hasta 40 km/h.

Agua Prieta : Se mantiene un ambiente fresco, con mínima de 10°C y máxima de 27°C. La humedad es del 26% y la sensación térmica de 17°C. Los vientos se encontrarán entre 5 y 15 km/h bajo un cielo despejado.

Guaymas: El puerto amaneció con 20°C y llegará a los 32°C durante el día. La humedad es del 45% y la sensación térmica de 27°C. Se esperan vientos de 22 km/h con rachas que podrían alcanzar los 38 km/h.

En general, Sonora vivirá un domingo soleado y cálido, sin probabilidad de lluvias en ninguna región. Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente en municipios del sur.