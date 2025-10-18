Alumno de Conalep Sonora resultó intoxicado por una mala broma

Un estudiante del Conalep plantel San Luis Río Colorado tuvo que ser hospitalizado tras ingerir ácido, que fue colocado en su botella de agua por dos de sus compañeros, como parte de una supuesta “broma”.

De acuerdo a la información compartida por medios locales, la víctima bebió el líquido que el quemó el esófago, luego de que sus compañeros le regalaran la botella sin prevenirlo del peligro al que se exponía.

Tras unos minutos de haber ingerido el contenido de la botella, el afectado comenzó a sentir los efectos, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital, donde aún permanece hospitalizado, y su estado de salud se reporta como grave.

De acuerdo a información que se ha dado a conocer de manera extraoficial, la víctima era blanco de acoso y bullying por parte de sus compañeros, lo cual ya lo había informado a las autoridades del centro educativo, sin que se tomaran las medidas pertinentes.

EXPULSAN A RESPONSABLES DE “BROMA” DEL CONALEP

Debido a la gravedad de los hechos de tomó la decisión de expulsar a los dos alumnos responsables en para supuesta broma, así lo dio a conocer el Consejo Técnico Escolar del Conalep San Luis Río Colorado.

“Desde el primer momento en que se identificó la situación, el plantel actuó aplicando el protocolo correspondiente, lo que permitió poner a salvo la vida del menor y brindarle atención oportuna en coordinación con autoridades médicas”, se lee en el comunicado oficial emitido por el Conalep.

CASO PAPAYITA EN TORREÓN, COAHUILA

Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, un trabajador de limpieza en Torreón, Coahuila fue víctima de un caso similar, y cabe mencionar que Gurrola Arguijo perdió la vida tras ingerir una sustancia tóxica proporcionada por sus compañeros como una presunta broma.

La sustancia ingerida por “El Papayita” era desengrasante industrial, el cual lo habían introducido en una botella de electrolitos, lo que dio a la luz el terrible acoso laboral al que según era expuesto este trabajador de 47 años de edad.

La Fiscalía de Coahuila continúa con las investigaciones, sin embargo, hasta el momento no se ha llevado la detención de ninguno de los presuntos responsables, de la “broma” que acabó con la vida de Carlos Gurrola Arguijo.