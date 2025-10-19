IMSS realiza "Caminata Rosa" para promover la detección oportuna del cáncer de mama

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo este 19 de octubre la tradicional "Caminata Rosa".

Una actividad que busca generar conciencia sobre la importancia de la detección oportuna y rendir homenaje a las mujeres que enfrentan o han superado esta enfermedad.

IMSS REALIZA "CAMINATA ROSA"

El evento, realizado como parte de las acciones de sensibilización que el Instituto impulsa durante todo el mes de octubre, tuvo como punto de partida la Plaza Tutuli, donde los asistentes participaron en una activación física previa al recorrido.

Posteriormente, las y los asistentes avanzaron por las avenidas California y Náinari hasta llegar a la calle Miguel Alemán, donde se desarrolló un evento protocolario conmemorativo encabezado por autoridades médicas y representantes de la sociedad civil.

Durante la ceremonia, se rindió homenaje a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y a quienes actualmente se encuentran en tratamiento. Autoridades del IMSS destacaron que este tipo de actividades buscan reforzar el mensaje de sensibilización y detección oportuna, ya que el diagnóstico temprano puede marcar la diferencia en la vida de miles de mujeres.

Asimismo, se subrayó que, más allá de hablar únicamente de prevención, hoy en día es fundamental promover la detección temprana como una herramienta clave para salvar vidas.

La Caminata Rosa contó con la participación de escuelas, organizaciones civiles, trabajadores del IMSS y ciudadanía en general, quienes se unieron para fortalecer los esfuerzos de concientización que se desarrollan durante todo el mes de octubre. El color rosa, presente en playeras, globos y pancartas, así como el lazo rosa, símbolo internacional de esta causa, llenaron las calles de energía y esperanza.

Octubre, conocido como el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, representa una oportunidad para recordar la importancia de acudir periódicamente a revisiones médicas, realizar autoexploraciones y fomentar la educación sobre los factores de riesgo.

En este sentido, el IMSS impulsa diferentes actividades como ferias de salud, pláticas informativas y jornadas de activación física para fortalecer la conciencia social sobre este padecimiento.