Más de 2 mil estudiantes regresan a clases en Unison Navojoa

Un total de dos mil 228 estudiantes regresaron a clases desde esta semana en la Universidad de Sonora (Unison) campus Navojoa, en lo que se definió como un inicio de clases tranquilo y con mucho entusiasmo por parte de los nuevos universitarios, así como para quienes reanudaron su formación profesional.

Fue el director administrativo, Jesús Alfredo Rosas Rodríguez, quien anunció que fueron en total 1,529 jóvenes corresponden al reingreso en 10 programas educativos que iniciaron clases, así como 699 estudiantes al nuevo ingreso en las 11 carreras que se ofertaron para el semestre 2025-2.

"Algunos regresaron con mucho entusiasmo por empezar su nueva etapa como universitarios, otros felices por volver a convivir con sus compañeros, amigos y maestros, así es como se iniciaron las clases en el campus Navojoa", expresó.

Rosas mencionó que representa un orgullo el regreso a clases de los alumnos, además de ser muy satisfactorio que en los resultados de la última convocatoria de admisión, se logró la apertura de la Ingeniería en Semiconductores, en la que se recibió a 44 estudiantes y se ampliaron 40 lugares en Derecho, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial y de Sistemas.

El funcionario universitario recordó que en Unison Navojoa se cuenta con 11 programas de Licenciatura, los cuales son Químico Biólogo Clínico, Enfermería, Contaduría Pública, Administración, Derecho, Educación, Trabajo Social, Ingeniería Civil, Mecatrónica, Semiconductores e Industrial y Sistemas.

A estas carreras se suman tres programas de posgrado, que son las Maestrías en Nanotecnología, en Ciencias de la Salud y en Impuestos.

"Estos resultados hablan de la excelente calidad de nuestros programas educativos y de la preferencia que tienen los jóvenes por nuestro campus, tenemos estudiantes de la región, pero también de otros municipios como Nogales, e incluso de otros estados como Baja California".