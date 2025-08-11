Clima en Sonora hoy, 11 de agosto: Conoce el pronóstico de lluvia para Obregón, Hermosillo, Navojoa y otras ciudades

Con base en el análisis y valoración de la información meteorológica disponible, y considerando los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico el clima en Sonora para este lunes 11 de agosto.

Durante este día, se prevé que continúen los efectos del monzón mexicano, en combinación con condiciones de divergencia en niveles altos, lo que generará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm), así como rachas de viento superiores a los 60 km/h durante el periodo vespertino en gran parte del estado.

Asimismo, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, especialmente en el noroeste de Sonora, donde las temperaturas máximas podrían oscilar entre 40 y 42°C.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional indica que existe probabilidad de lluvia en algunas ciudades del estado. En Ciudad Obregón, la posibilidad de precipitaciones es del 40%; en Hermosillo, del 30%; en Navojoa, del 40%, y en Nogales, del 60%.

Por otro lado, no se prevé formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Mínima de 28°C y máxima de 40°C. Humedad relativa de 65%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 30% de probabilidad de lluvia .

: Mínima de 28°C y máxima de 40°C. Humedad relativa de 65%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con . Ciudad Obregón : Mínima de 27°C y máxima de 39°C. Humedad del 70%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado y 40% de probabilidad de lluvia .

: Mínima de 27°C y máxima de 39°C. Humedad del 70%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado y de . Nogales : Mínima de 20°C y máxima de 34°C. Humedad del 70%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 60% de probabilidad de lluvia .

: Mínima de 20°C y máxima de 34°C. Humedad del 70%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con . San Luis Río Colorado : Mínima de 29°C y máxima de 44°C. Humedad del 60%. Vientos de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo despejado y sin probabilidad de lluvia .

: Mínima de 29°C y máxima de 44°C. Humedad del 60%. Vientos de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo despejado y . Navojoa : Mínima de 27°C y máxima de 39°C. Humedad del 75%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado y 40% de probabilidad de lluvia .

: Mínima de 27°C y máxima de 39°C. Humedad del 75%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado y . Agua Prieta : Mínima de 21°C y máxima de 36°C. Humedad del 70%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con 50% de probabilidad de lluvia .

: Mínima de 21°C y máxima de 36°C. Humedad del 70%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado con . Guaymas: Mínima de 29°C y máxima de 34°C. Humedad del 70%. Vientos de 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Cielo mayormente despejado y 30% de probabilidad de lluvia.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, rachas de viento y temperaturas elevadas, especialmente en regiones del noroeste sonorense.