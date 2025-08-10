  • 24° C
Sonora

Invaden víboras la zona urbana

Alerta Protección Civil, ya que con las altas temperaturas se vuelve muy común su presencia

Ago. 10, 2025
Invaden víboras la zona urbana

A estar alerta ante la presencia de víboras o serpientes que suelen aparecer cerca de los hogares con la temporada de calor, llamó la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Navojoa, al haberse detectado ya algunos llamados por este problema.

Algunos casos revelan que salen a la superficie principalmente en busca de alimento, agua y refugio, cuando las temperaturas son más cálidas, llegando a los hogares de algunas familias hasta convertirse en una amenaza.

"También pueden salir para reproducirse, especialmente los machos en época de celo. Además, las serpientes pueden moverse más en busca de alimento si hay una infestación de roedores en el área", detalló la UMPC.

Sin embargo, además de víboras o serpientes, también se acrecienta el riesgo por la presencia de animales ponzoñosos, entre los que en muchos casos se encuentran el coralillo, la viuda negra, el alacrán y la araña violinista.

"Lo ideal en caso de haber una emergencia por picadura de alguno de ellos es recurrir a los servicios de emergencia; en el caso de las víboras, pedir el apoyo al 911 si se considera una amenaza", agregó.

Entre las sugerencias que debe acatar la comunidad, la UMPC explicó que es importante fumigar las casas después de las lluvias, ya que muchas de las madrigueras se van a empezar a inundar por el agua y estos animales van a comenzar a salir.

DESTACAR RECOMENDACIONES

  • Aplicar polveras en las puertas
  • Despegar las camas de las paredes
  • Revisar la ropa y el calzado antes de ponérselos
Edgar Coronado
Edgar Coronado
