Desarrollarán 15 talleres en prevención de cáncer de mama en Navojoa

A través de 15 talleres que se estarán impartiendo en Navojoa, la Dirección de Salud Municipal buscará promover la prevención del cáncer de mama y cervicouterino, enfermedades que impactan significativamente en la vida de muchas personas, las cuales iniciaron en la colonia 16 de septiembre.

Estos talleres se desarrollan en coordinación con George Papanicolaou, centrados en la prevención y detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino.

Durante la jornada inaugural, el director de la Dirección de Salud, Juan Carlos Cañedo, resaltó el valor de estas actividades para la comunidad, al considerar que son esenciales para fortalecer la salud y el bienestar de muchas familias.

En la primera jornada, fueron recibidos por la líder social Enriqueta Barrón en la colonia 16 de septiembre, quien gestionó este taller a beneficio de las mujeres de la colonia, siendo el primero de algunas acciones a desarrollar semana a semana.

Sin embargo, también se dio a conocer que durante el desarrollo de estos talleres, se abordarán temas enfocados en prevenir la violencia en todas sus manifestaciones, informando a la comunidad sobre los puntos de alerta a considerar y las instancias disponibles para recibir ayuda.

"Se contará con el apoyo de Mujer Libre, una dependencia recién inaugurada del Instituto Sonorense de la Mujer, que se dedica a fomentar la equidad y el bienestar femenino en la región", concluyó.