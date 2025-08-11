Gobierno de Sonora mantiene alerta por lluvias monzónicas y altas temperaturas esta semana

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que durante toda esta semana continuará la actividad de lluvias monzónicas en el estado, fenómeno que se caracteriza por su formación en la zona serrana y su posterior extensión hacia la mayor parte del territorio sonorense durante las tardes y noches.

El pronóstico para los próximos días indica que las lluvias continuarán afectando gran parte del estado, con un incremento en la intensidad de las tormentas eléctricas, que podrían generar precipitaciones de 25 a 75 mm y rachas de viento superiores a 60 km/h. Estos efectos estarán más marcados durante las horas vespertinas.

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE TORMENTAS Y LLUVIAS

Las autoridades hacen un llamado a la población para que mantengan las medidas preventivas y extremen precauciones durante este periodo de actividad meteorológica. Se recomienda:

Evitar cruzar ríos, arroyos y zonas con encharcamientos.

Resguardarse en lugares seguros durante las tormentas.

No permanecer a la intemperie mientras las tormentas se presenten.

TEMPERATURAS ALTAS EN EL NOROESTE DE SONORA

Además de las lluvias, se prevé que persistan las altas temperaturas en la región. En el noroeste del estado, se esperan temperaturas máximas entre 40 y 42 °C, por lo que se recomienda hidratarse adecuadamente y tomar medidas para evitar golpes de calor.

SIN FORMACIÓN CICLÓNICA EN EL OCÉANO PACÍFICO

Por otro lado, el pronóstico indica que no se espera formación ciclónica en el Océano Pacífico en las próximas 48 horas, lo que reduce el riesgo de fenómenos meteorológicos mayores en la región.

RECOMENDACIONES ANTE EL CALOR EXTREMO

Ante las altas temperaturas , la CEPC reitera la importancia de seguir las siguientes recomendaciones:

Beber suficiente agua para mantenerse hidratado.

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas de mayor calor.

Usar sombrero o gorra si se debe permanecer al exterior.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, se puede comunicar de inmediato al 911 para recibir apoyo.