Madres Buscadoras, dos años sin apoyo para buscar a desaparecidos

La lideresa y fundadora de dicha agrupación con presencia a nivel nacional, detalló que son alrededor de dos años constantes donde ha solicitado apoyo del Gobierno de México para encontrar a sus hijos desaparecidos, sin embargo no ha tenido respuesta ni del El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ni de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna.

"No es verdad que Encinas esté en constante comunicación con todos los colectivos de búsqueda del país, cuando yo tengo casi dos años solicitando que me ayude a buscar a mis hijos, ya que por amenazas me encuentro desplazada y al momento no he tenido respuesta", dijo.

Reiteró que las actuales búsquedas permanentes en Sonora son gracias al trabajo constante de los propios familiares de los desaparecidos, que con sus propios recursos salen a todos los rincones del país, con el rizo de la inseguridad, para encontrar a sus seres queridos, que sin dejar rastro, no regresaron a sus casas.

"No tenemos el apoyo de la Comisión, no tenemos el apoyo del Gobierno para la búsqueda de los desaparecidos, nosotras los buscamos con nuestros propios recursos y con las donaciones que pedimos siempre en nuestras redes en nuestras páginas", aseveró.

Comentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es engañado por Alejandro Encinas o al menos no le ha informado la verdad que viven las víctimas de la desaparición forzada, ya que no han hecho su labor de búsqueda e investigación.

"El presidente está muy engañado por Encinas, porque ni busca, ni apoya a las familias, ni las atienden ni las escucha, ni siquiera se reúne con nadie, entonces desmiento por mi parte y por mi colectivo lo dicho en la mañanera", concluyó.