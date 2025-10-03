Localizan sin vida al joven Rafael Amarillas Baldenegro

Luego de quince días de búsqueda intensa del joven de Etchojoa, Rafael Amarillas Baldenegro, finalmente integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora dieron a conocer ya lo habían localizado sin vida en el cerro de la cementera en Hermosillo, hace un par de días sin saber que se trataba de él, y finalmente la noche del jueves, la noticia fue confirmada de manera oficial por parte de la Fiscalía del estado.

La familia de Rafael Ángel Amarillas Baldenegro, estuvo solicitado solicita ayuda de la ciudadanía para encontrarlo desde el pasado 17 de septiembre en la ciudad de Hermosillo, siendo su hermano Francisco Amarillas el último en tener contacto con el hoy occiso, quien era estudiante becado del TEC de Monterey campus Hermosillo, en el área de Ingeniería en Datos e Inteligencia Artificial.

Las Madres Buscadoras de Sonora en Hermosillo, informaron que el martes 30 de septiembre, localizaron a una persona sin vida en el cerro de la cementera en Hermosillo. "Esta fue una búsqueda incansable que no quisiéramos encontrarlos de esta manera, pero él ya volverá a casa con su familia de donde nunca debió salir".

Por su parte la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó horas más tarde que se realizó la identificación oficial por medio de ADN de Rafael Ángel Amarillas Baldenegro, detallando que el hallazgo se registró el pasado 30 de septiembre a las 08:40 horas en el área del Vado del Río, y que el área de servicios periciales determinó que la causa del fallecimiento fue traumatismo, posiblemente de la caída que tuvo, lo cual se determinará con los dictámenes periciales correspondientes.

También se informó que, en el punto de encuentro, se llevaron a cabo labores de búsqueda en diversas jornadas los días 20, 21, 25 y 26 de septiembre y que la última fue en coordinación con el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y cuando localizaron el cuerpo mediante el uso de un dron por personas que realizaban actividades en la zona, lo que permitió a la autoridad confirmar el sitio y proceder con el peritaje correspondiente.