Lluvias provocan al menos seis cierres carreteros

Por el paso del ciclón Raymond que trajo lluvias intensas y constantes al Estado de Sonora, la Coordinación de Protección Civil reportó que este domingo, por seguridad se procedió al cierre de al menos seis tramos carreteros y rehabilitación de dos caminos por deslaves, donde retiraron las piedras que obstruían el paso.

Uno de los tramos cerrados para el tránsito vehicular fue la carretera Tepache-Sahuaripa, debido a la crecida corriente del Vado "El Ojito", el tramo carretero Bacadéhuachi- Nácori Chico en el Vado "La Galera". Mientras que por intensas lluvias se cerraron el kilómetro 20 del tramo Huasabas-Villa Hidalgo por las intensas lluvias en la zona, el kilómetro 6 del tramo carretero Tepache-Moctezuma y el kilómetro 2 de Tecoripa-Suaqui Grande.

Mientras que por la caída de postes y crecida de arroyo se cerró el kilómetro 2 del tramo carretero Divisaderos-Moctezuma, además atendieron dos deslaves, uno en el kilómetro 106 del tramo carretero Ímuris-Cananea en donde acudió la Guardia Nacional y de Protección Civil Sonora para el retiro de piedras, y el otro reporte fue en Bacanora-El Novillo.

Otros de los municipios afectados por las lluvias, pero sin cierre carretero fue el municipio de Magdalena donde el personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora, trabajó de manera coordinada con personal de Protección Civil Municipal y del Ayuntamiento de Magdalena de Kino, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública, y del mismo modo ocurrió en Agua Prieta, donde se reportó la generación de una corriente extraordinaria en el Río la Cabullona.

Ante estos acontecimientos, la dependencia hizo un llamado a la población para recomendar no cruzar ríos ni arroyos para evitar poner en riesgo su vida, y sugirió que ante cualquier emergencia marcar a la línea telefónica 9-1-1. Además, se aclara que los cierres carreteros son temporales y se invitó a estar pendiente de las noticias.