Dengue no da tregua en Navojoa; casos siguen en aumento

Nuevamente Navojoa registro casos confirmados por dengue en el Informe Epidemiológico Semanal que es presentado por la Secretaría de Salud en Sonora, contabilizando cinco casos más a las estadísticas.

Con estos datos, Navojoa alcanza un total de 14 casos acumulados este 2025, con lo que se convierte en el municipio con mayor incidencia en la región del mayo hasta la semana 40 del año, que comprende fecha de corte hasta el pasado 4 de octubre.

En las últimas dos semanas, Navojoa, pasó de tres casos confirmados a 14, considerándose como factor las constantes lluvias que se han presentado y que llegan a favorecer la proliferación de moscos.

Sin embargo, a diferencia de otros años, este 2025 Navojoa no ha contabilizado ninguna defunción a causa de la enfermedad, no obstante, se mantienen los programas preventivos a través de las jornadas de descacharre, con lo que el municipio, ha atendido un total de 6,713 viviendas.

En cuanto al resto de los municipios de la región, se encuentra Benito Juárez, el cual acumuló dos nuevos casos en la última semana y llegó a tres casos confirmados en el año; mientras que Álamos alcanzó un total de seis casos en el año y Etchojoa con solo uno.

A nivel estatal, Sonora acumula ya 987 casos, siendo el municipio de Guaymas el que concentra el 72 por ciento de los contagios con 713, considerado en foco rojo.

Según autoridades de salud en Navojoa, algunos de los casos confirmados por dengue no llegan a ser atendidos por el sector salud, por lo que no se contabilizan en las estadísticas, lo que vuelve necesario el no bajar la guardia y evitar que se presente un repunte.