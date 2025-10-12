Sin daños mayores en el mayo tras paso de "Raymond"; Álamos con el mayor acumulado

Los efectos climáticos de "Raymond" en la región del mayo dejó acumulados considerables en algunos municipios, mientras en otros más, las lluvias fueron muy por debajo de lo esperado, sin que se presentaran zonas graves de inundación o familias en condición de riesgo.

Álamos fue el municipio que registró el mayor acumulamiento de agua, en el que el reporte oficial establecía hasta la noche del domingo, acumulados que superaron los 90 milímetros, lo que provocó el cierre temporal de arroyos y vados por el alto volumen de agua.

En el caso de Navojoa, el reporte oficial confirmó acumulados que rebasaron los 30 milímetros, sin impactos severos; mientras que Huatabampo contabilizó acumulados de apenas 8 milímetros.

Jesús Edmundo Valdez, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil en Navojoa, explicó que no se reportaron afectaciones graves, no obstante, se habilitaron ocho albergues, en el que se refugiaron ocho personas.

Por parte del Gobierno Municipal, fueron llevados apoyos a familias de las comunidades rurales, como Santa María del Buáraje, Guayparin, Masiaca, El Saneal, Bacabachi, El Reparo, Los Buayums y Sinahuiza, consideradas de las zonas de mayor impacto por las lluvias.

El Dren las Animas en Huatabampo, considerado un sector de alto riesgo y que en anteriores lluvias había presentado inundaciones, no representó en esta ocasión riesgos para la comunidad.

No obstante, representantes de las coordinaciones municipales de Protección Civil, anunciaron que se estarán realizando diagnósticos de supervisión para confirmar o descartar otro tipo de afectaciones.