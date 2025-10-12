Nuevo hospital del IMSS Navojoa en su fase final

Para finales de este 2025 o principios de 2026 es la proyección que se tiene para que el nuevo hospital del IMSS en Navojoa tenga la apertura oficial, luego de que este próximo 31 de octubre está contemplada la entrega de la obra civil, a poco más de dos años de haberse iniciado.

Guillermo Peña Enríquez, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Navojoa y quien forma parte del Comité Ciudadano de Seguimiento y Testimonio Social a la obra, informó que se han tenido constantes reuniones para revisar los avances del proyecto, el cual está a un paso de concluir.

Dijo que si bien, la obra civil será entregada el 31 de este mes, aún se tiene que abrir un periodo de verificaciones y pruebas, para que los equipos que serán instalados puedan funcionar a la medida que se espera.

"El equipamiento de mobiliario, especialistas, enfermeras, administrativos están en vías de realización, se ha ido avanzando en ello con la contratación de personal, por eso se menciona que estaríamos hablando de diciembre o en enero de una apertura oficial", agregó.

Peña Enríquez destacó que es una obra de gran impacto para Navojoa, con una muy alta expectativa, lo que aportará a aligerar la demanda que presenta la clínica de especialidades de Ciudad Obregón, adicional que el antiguo hospital seguirá en funciones.

"Hemos estado muy pendientes del desarrollo del proyecto, como todo se presentan situaciones no previstas, retrasos a causa de proveedores, lluvias, situaciones no consideradas, lo que dio lugar a que se prolongara, pero ya podemos decir que cerca de concluir", añadió.

En cuanto a las principales carencias para la clase trabajadora, afiliada a la CTM, recordó que es el retraso para programar cirugías y la atención en especialidades, lo cual confían en que se solucione con el nuevo hospital.