Robo hormiga en Navojoa, ahora con nueva modalidad

En Navojoa el robo hormiga pese a que ha disminuido en los últimos años, es un delito que no ha desaparecido, en el que ahora los infractores aplican nuevas modalidades, utilizando en ocasiones a menores de entre 4 a 6 años para realizar los robos.

En el Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho" se ha detectado este problema, según el locatario Jesús Alberto Nuño, los infractores están utilizando a sus hijos como distractores, debido a que no se sospecha tanto de un infante.

"Ya fui víctima, llegó una madre de familia con un niño de cuatro años preguntando por una mochila, la miró y se la puso a su hijo, con prácticas engañosas y aprovechando la presencia de otros clientes se fue retirando del negocio, después nos percatamos que fue un robo", explicó.

Sin embargo, aseguró que no es el único caso, ya que se ha confirmado que otros establecimientos han sido afectados por modalidades similares, en el que también hay niños de por medio

"Antes eran dos mujeres, una era el distractor y la otra robaba, pero ahora utilizan a sus hijos, uno no desconfía de los niños y ahí es donde aprovechan", aseguró.

Aunque narró que las cámaras de videovigilancia han ayudado bastante para evitar que los robos aumenten, considera que es una modalidad que podría incrementar para las ventas de fin de año, por lo que emitió un exhorto al resto de los establecimientos a tomar precauciones.

"También la Policía Municipal nos ha ayudado, hay rondines seguidos y eso frena el que lo hagan"

Recordó que quienes se dedican al robo hormiga, normalmente se trata de mujeres en edades de 25 a 36 años, quienes ahora utilizan menores de edad en su estrategia.